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 Азербайджанская компания отказалась от покупки проблемных самолетов Boeing за $1 миллиард

Азербайджанская авиакомпания AZAL расторгла контракт с Boeing стоимостью в $1 млрд на покупку десяти самолетов 737 MAX.

Об этом сообщил глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"AZAL отказался от покупки дести самолетов Boeing по соображениям безопасности", – сказал Кесамански.

Как сообщалось, вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Сергей Фоменко ранее заявил, что МАУ не планирует отказываться от трех самолетов Boeing 737 MAX, но когда получит судна – пока неизвестно.

Сейчас во флоте МАУ самолетов Boeing 737 MAX нет, но на 2019 год была запланирована поставка трех самолетов этой модели. Ранее МАУ сообщала, что ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302.

Напомним, 4 апреля МАУ объявила о сокращении полетной программы и отмене части рейсов как на внутренних, так и международных направлениях в сезоне летней навигации. Основной причиной такого решения названа задержка с поставкой самолетов Boeing 737 MAX.

Изменения полетной программы включают уменьшение частоты полетов на рейсах в Афины, Стамбул, Ереван, закрытие маршрута Киев-Винница и отмене некоторых рейсов из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару.

737 MAX был снят с эксплуатации по всему миру в марте после крушения самолета в Эфиопии, повлекшей за собой гибель 157 человек, что стало второй по счету катастрофой этой модели за пять месяцев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130283
 
 
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