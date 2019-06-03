 Норма об установке туалетов для пассажиров в метро вступит в силу с 1 сентября, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Туалетам в метро быть! Уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны размещаться на входе/выходе со станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас, и это будет удобно для людей", - сказал Парцхаладзе.

Он рассказал, что сегодня в действующих ГСН отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров. Парцхаладзе привел пример многих стран Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии, где соответствующая практика размещения общественных туалетов при входе на станциях распространена и успешно действует.

"Мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда немало обсуждений. Тем более что как и в Европе, так и в Украине есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", - добавил заместитель министра.

Согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе в них. Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В сложных условиях во время реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новым ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

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