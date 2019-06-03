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 WOG закрыла собственную сеть городских кафе

WOG объявила о закрытии собственной сети сити-кафе WOG CAFE.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании НВ Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Мы закрыли кафе в городе. Остались три кофе-поинта в "Ашанах", в ТРЦ "Форум" во Львове", – сообщили в компании.

При этом в WOG заверили, что кафе в 16 поездах "Интерсити" и трех аэропортах продолжат работать.

"Мы хотим развиваться в инфраструктурных объектах", – сообщили в пресс-службе WOG.

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Как сообщалось, в Киеве у WOG было два городских кафе – на площади Льва Толстого и возле станции метро "Олимпийская".

Первое кафе WOG, работающее отдельно от АЗК, было открыто в Киеве в 2015 году. Тогда же компания сообщала о планах открыть около 200 подобных заведений по всей Украине до 2020 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130267
 
 
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