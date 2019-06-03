 С начала года специалисты "Днепрогаза" обнаружили около 130 краж газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Днепрогаз" сообщает БизнесЦензор.

Вследствие неправомерных действий злоумышленниками нанесен ущерб на сумму почти 1,6 млн грн.

"В течение текущего года работники "Днепрогаза" зафиксировали 126 фактов незаконного потребления природного газа. Более 60% выявленных нарушений связаны с самовольным восстановлением газоснабжения после отключения", - сообщает компания.

"Факты краж голубого топлива специалисты обнаруживают с помощью современного оборудования и техники", - рассказывает коммерческий директор" Днепрогаза "Игорь Маньковский.

"При обнаружении несанкционированного потребления газа Кодексом газораспределительных систем предусмотрено возмещение причиненных Оператору ГРМ убытков. Размер подобных начислений за незаконные действия может колебаться от 3,5 тыс. грн. до 500 тыс. грн", - сказал Маньковский.

По данным "Днепрогаза", среди самых распространенных видов несанкционированного отбора газа - врезки в газопровод, самовольное подключение к газовым сетям, вмешательство в работу приборов учета.

По выявленным фактам краж специалисты ПАО "Днепрогаз" составляют акты о нарушениях, проводят отключение несанкционированных потребителей и взимают причиненные убытки.

Расчет суммы нанесенного ущерба рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения. Кроме суммы убытков, нарушитель должен заплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе со стоимостью монтажных работ.

"Кражи природного газа обходятся в десятки раз дороже, чем его законное потребление. Кроме того, потребители должны осознать, что самовольное вмешательство в работу газовых сетей или средств измерительной техники - это вопрос безопасности. Незаконные подключения к газопроводам проводятся с грубыми нарушениями правил безопасности, следовательно создают угрозу здоровью и жизни окружающих жителей", - сообщает компания.

Например, из-за неплотности соединения в местах самовольных врезок в систему газоснабжения нередко возникают утечки газа, что может привести к взрывам.

Компания призывает на правах анонимности сообщать по телефону "104" о фактах незаконного потребления газа в Днепре и Днепровском районе.