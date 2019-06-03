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 Зеленский назначил себе пресс-секретаря

Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Страница команды Зеленского в Facebook сообщает, что Мендель получила свою должность, выиграв в конкурсе.

"Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции", - отмечает команда Зеленского.

Мендель 32 года. "Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130262
 
 
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