 "Транснефть" начала переговоры по компенсации убытков клиентам из-за поставок грязной нефти

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас проходит встреча между российскими поставщиками, "Транснефтью" и европейскими клиентами, в том числе и трейдерами. Сейчас будут переговоры уже о технических моментах, о финансовых аспектах", - сказал он.

По словам Сорокина, на этих переговорах, как ожидается, будут выработаны общие принципы урегулирования проблемы, детали компании будут обсуждать отдельномежду контрагентами.

Сорокин отметил, что уже проделана большая работа по вытеснению грязной нефти из трубопровода. Оставшиеся в "дорожной карте" мероприятия по очистке "Дружбы" от загрязненной нефти будут выполнены в срок, добавил замминистра.

"Здесь обсуждается большой спектр проблем, в том числе возникновение самой этой ситуации, какие шаги будут предприняты, на каком этапе мы сейчас находимся с точки зрения восстановления поставок. Большая работа была уже сделана", - сказал он.

"Был восстановлен поток чистой нефти в южном направлении, на Венгрию и Словакию. Чистая нефть уже идет по одной из веток в каждом направлении. Белорусский НПЗ получает чистую нефть, начиная с мая", - уточнил чиновник.

"И в целом, "дорожная карта", которую мы подписывали с белорусской стороной и коллегами из Европы, полночью выполняется", - добавил Сорокин.

В конце апреля концерн "Белнефтехим" обнаружил поставку некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит российской нефти в Европу был приостановлен.