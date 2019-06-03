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 Нацбанк начал продавать валюту на межбанке для поддержки курса гривни

Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – $43 млн.

По данным НБУ, $11,5 млн регулятор купил путем использования механизма Matching, а $43 млн продал по интервенции по единому курсу, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

С начала года НБУ, используя Matching, купил $755,5 млн, продал – $108,5 млн.

В целом Нацбанк с начала года купил на межбанке путем проведения интервенций $1,32 млрд, а продал – $231,43 млн. $122,93 млн с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – $546,2 млн. Также с начала года НБУ купил $15 млн по запросу лучшей цены.

Отметим, по информации Нацбанка, в последний раз продажа валюты превышала покупку 11-15 марта, когда регулятор продал $109,5 млн, а купил – всего $15 млн.

Как сообщалось, на предыдущей неделе (с 20 по 24 мая) НБУ валюту не продавал, купив на межбанковском валютном рынке $70 млн, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1305,2 млн, продал – $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с $256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130259
 
 
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Ето самое плохое решение искусственно поддерживать курс гривни. Лучше бы вкладывали ети деньги в развития страны и в перспективные стратегические отрасли а не спикулировали валютой. Кто сейчас скупает валюту как не те кто собирается бежать из страны
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БизнесЦензорНовостиФинансыНацбанк начал продавать валюту на межбанке для поддержки курса гривни
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