 Россия урезала квоты на поставки дизтоплива и автогаза в Украину на 30-50%, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", передает БизнесЦензор.

По данным источников, согласованный на июнь объем поставок дизтоплива составит 65 тыс. тонн из которых "Роснефти" разрешено вывезти в Украину 50 тыс. тонн, "Лукойлу" – 14,9 тыс. тонн.

В части поставок сжиженного газа июньский объем определен на уровне 32 тыс. тонн, из которых 20 тыс. тонн – квота "Роснефти" и 12 тыс. тонн – "Лукойла".

В тоже время, по словам поставщиков близких к "Лукойлу", согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тыс. тонн дизтоплива и 10 тыс. тонн автогаза.

"Поставки "Лукойла" будут снижены ровно на 33% от майского уровня", – указал источник, близкий к этой компании.

Как отмечает издание, процент уменьшения поставок ресурса "Роснефти" пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр, он может составить 50-75% от майских объемов.

Еще одним важным изменением стало то, что отныне объемы поставок российских дизтоплива и сжиженного газа в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) утверждала предельные объемы экспорта на год.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в январе-апреле 2019 года среднемесячный импорт дизтоплива из России составлял 225 тыс. тонн: 205 тыс. тонн приходилось на ресурс "Роснефти", 20 тыс. тонн – на ресурс "Лукойла". Ежемесячные поставки автогаза были на уровне 53,5 тыс. тонн, из которых газ "Роснефти" – 43 тыс. тонн, "Лукойла" – 10,5 тыс. тонн.

По прогнозу "А-95", на фоне ограничений России цена на дизтопливо может вырасти на 1-1,5 грн за литр, на газ – более существенно.

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Как сообщалось, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

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