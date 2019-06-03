 SkyUp запустила авиарейсы в Одессу из Киева и Харькова

Об этом со ссылкой на Avianews сообщает БизнесЦензор.

С 25 мая авиакомпания начала выполнять полеты Киев-Одесса из терминала D киевского аэропорта Борисполь с частотой три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.

Расписание позволяет жителям столицы совершать однодневные или двухдневные поездки на море на выходные. Вылеты из аэропорта Борисполь в Одессу по субботам и воскресеньям выполняются в 10:00, вылеты из Одессы в Киев по субботам в 21:30, по воскресеньям — в 23:00. Время в пути составит 1 час.

Первый рейс Харьков-Одесса SkyUp совершил 2 июня. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 14:00, из Одессы — в 16:00 по четвергам, в 14:00 по воскресеньям. Время в пути составляет 1 час.

Акционные билеты по цене от 500 грн на маршрут Киев-Одесса доступны на август, сентябрь и октябрь, на рейсы Харьков-Одесса — с сентября по октябрь. В стоимость включена перевозка только ручной клади весом до 7 кг.

SkyUp стал четвертым украинским авиаперевозчиком, который совершает регулярные рейсы внутри Украины, после МАУ, "Мотор Сичи" и "Розы Ветров". Последняя планирует выполнять на сезонной основе рейсы Киев-Одесса с 4 июля по 29 августа включительно.