 Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Соответствующий указ №349/2019 опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Причин увольнения документ не указывает.

Как сообщал БизнесЦензор,ранее Зеленский подал в Верховную Раду представления на увольнение главы СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина.

Также Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Также Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.