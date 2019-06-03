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 Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя СБУ.

Соответствующий указ №349/2019 опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Причин увольнения документ не указывает.

Как сообщал БизнесЦензор,ранее Зеленский подал в Верховную Раду представления на увольнение главы СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина.

Также Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Также Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130234
 
 
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