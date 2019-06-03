 Кабмин уволил двоих членов правления "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на "Магистраль" сообщает БизнесЦензор.

Официальная газета правительства "Урядовый курьер" обнародовала решение о выводе из состава правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Александра Бужора и Сергея Михальчука.

"Таким образом, Кабинет министров поддержал представление наблюдательного совета Укрзализныци о прекращении полномочий названных членов правления", - говорится в сообщении.

Постановлением Кабмина от 17 апреля 2019 года № 456 Бужор и Михальчук выведены из состава правления АО "Укрзализныця".

Михальчук был членом правления УЗ с октября 2015 года, Бужор занимал должность с июня 2016 года.

Помимо них членами правления "Укрзализныци" являются Иренеуш Василевский, Желько Марчек, Ремигиуш Пашкевич и Марек Залесный.

В августе 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчиталось, что направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях в отношении неподачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии Бужором.