 "Транснефть" заявила о возобновлении поставок нефти в Венгрию и Словакию в штатном режиме

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии от ПСП Адамова Застава (Польша). Предположительно, 8-9 июня на ПСП подойдёт кондиционная нефть", - добавил он.

Как сообщалось, ранее европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.