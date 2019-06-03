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Все про:Венгрия (103) Россия (3840) Словакия (84) нефтепровод (85) Транснефть (20)

 "Транснефть" заявила о возобновлении поставок нефти в Венгрию и Словакию в штатном режиме

Прием нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", на приемо-сдаточном пункте (ПСП) Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) вошёл в штатный режим, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии от ПСП Адамова Застава (Польша). Предположительно, 8-9 июня на ПСП подойдёт кондиционная нефть", - добавил он.

Как сообщалось, ранее европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130213
 
 
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