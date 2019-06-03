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 США отменят беспошлинный экспорт для Индии

Президент США Дональд Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров.

"Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", - заявил Трамп.

"В связи с этим будет целесообразным лишить Индию статуса развивающейся страны, получающей преференции в рамках GSP, с 5 июня 2019 года", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Программа GSP была создана более 40 лет назад - в 1976 году - с целью стимулирования экономического роста в emerging markets, и позволяла развивающимся странам беспошлинно экспортировать определенные товары в США.

Правительство Индии назвало "печальным" решение Трампа, однако заявило о намерении сохранять сильные экономические связи с Вашингтоном.

США заявляли о намерении лишить Индию статуса бенефициара в рамках GSP еще в марте, однако откладывали принятие этого решения до завершения парламентских выборов в стране, пишет Financial Times.

Источник газеты в министерстве торговли Индии дал понять, что такой шаг Вашингтона является не важным, поскольку выигрыш индийских экспортеров от системы GSP является "минимальным".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130210
 
 
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