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 Китай начал расследование против американской службы доставки FedEx

На фоне торговой войны между США и Китаем власти КНР начали расследование в отношении службы экспресс-доставки FedEx.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Американскую компанию обвиняют в том, что она незаконно переправила в США несколько посылок, предназначенных для клиентов Huawei. "FedEx серьезно нарушила законные права и интересы клиентов", - сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

Ранее китайский телекоммуникационный концерн Huawei обвинил FedEx в том, что американская компания переправила целый ряд предназначенных для нее посылок на центральную базу в США вместо того, чтобы доставить их напрямую в филиалы Huawei в Азии. FedEx принесла извинения, заверив, что посылки были отправлены в США случайно.

Президент США Дональд Трамп, начавший торговую войну с Китаем, обострил ее несколько недель назад, когда внес Huawei в "черный список", обвинив его в шпионаже. В результате целый ряд производителей компьютерных чипов и интернет-концерн Google ограничили или полностью прекратили сотрудничество с Huawei.

В ответ на американские санкции Пекин 31 мая объявил о намерении обнародовать список "ненадежных" иностранных компаний, организаций и лиц, которые наносят ущерб интересам китайских предприятий. Китай также пригрозил ограничить поставки в США редкоземельных металлов, которые необходимы для производства компьютеров, смартфонов, электротехники и автомобилей. США получают 80 процентов этих металлов из Китая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130195
 
 
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