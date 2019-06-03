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 Новый завод Cameron LNG в США поставил первую партию сжиженного газа

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на новой производственной линии завода Cameron LNG, отправлена заказчику, сообщил президент США Дональд Трамп.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Большая новость! Как я и обещал две недели назад, первая партия СПГ только что вышла с экспортной линии Cameron LNG в Луизиане. В США созданы не только тысячи рабочих мест, мы также поставляем за рубеж свободу и возможности", - написал Трамп с своем твиттере.

Он не сообщил, куда и кому конкретно отправлена эта партия газа.

Ранее сообщалось, что президент, присутствуя в мае на церемонии начала производства на 1-й технологической лини Cameron LNG, заявил, что рост экспорта газа стимулирует появление новых рабочих мест и закрепляет роль США в качестве поставщика энергии для международных рынков.

Кроме того, Трамп рассчитывает под предлогом "диверсификации" поставок и обеспечения энергетической независимости вынудить Европу сократить импорт российского газа.

Он обещал, что поставки из Луизианы начнутся в ближайшие недели.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130191
 
 
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