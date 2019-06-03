 Новый завод Cameron LNG в США поставил первую партию сжиженного газа

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Большая новость! Как я и обещал две недели назад, первая партия СПГ только что вышла с экспортной линии Cameron LNG в Луизиане. В США созданы не только тысячи рабочих мест, мы также поставляем за рубеж свободу и возможности", - написал Трамп с своем твиттере.

Он не сообщил, куда и кому конкретно отправлена эта партия газа.

Ранее сообщалось, что президент, присутствуя в мае на церемонии начала производства на 1-й технологической лини Cameron LNG, заявил, что рост экспорта газа стимулирует появление новых рабочих мест и закрепляет роль США в качестве поставщика энергии для международных рынков.

Кроме того, Трамп рассчитывает под предлогом "диверсификации" поставок и обеспечения энергетической независимости вынудить Европу сократить импорт российского газа.

Он обещал, что поставки из Луизианы начнутся в ближайшие недели.