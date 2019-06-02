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 Maersk Ukraine прогнозирует снижение роста контейнерных перевозок в 2020 году

Maersk Ukraine ожидает снижения темпов роста рынка контейнерных перевозок в Украине в 2020 году году.

Такое заявление сделал генеральный директор Maersk Ukraine Роман Колоянов в кулуарах Ukrainian Port Forum 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот год будет последним годом активного роста рынка контейнерных перевозок, поскольку сейчас мы все еще восстанавливаемся после падения грузопотока в 2014-2015 годах. При этом 2020 год будет сильно зависеть от того, каким будет экономический климат в стране. Если придут инвестиции - рост будет. Если инвестиций не будет - темпы роста существенно замедлятся", - сообщил Колоянов.

Гендиректор Maersk Ukraine считает, что большая часть роста контейнерных перевозок произойдет за счет увеличения доли морских перевозок.

"Насколько мне известно, железная дорога сейчас используется с практически полной загрузкой. На сегодня она слишком сильно прирасти не сможет именно из-за ограниченной пропускной способности. Поэтому в Украине основной приток контейнеров все-таки пойдет через море", - отметил Колоянов.

Суда Maersk Line работают с портом "Черноморск" и портом "Южный". В 2018 году Maersk Line через украинские порты перевезла 206,37 тыс. TEU, увеличив результат на 2,3% по сравнению с 2017 годом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130144
 
 
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