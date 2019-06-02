 Крупнейший европейский автобусный лоукостер FlixBus заходит в Украину

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

В частности, в FlixBus анонсировали, что 11 июня 2019 года представители компании проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию. Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Ранее сообщалось, что FlixВus проявляет интерес к украинскому рынку. Так, в 2017 году компания объявила об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города. Автобусы из Киева, Львова, Ривного и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).

Минимальная цена билета со скидкой, например, Киев-Прага, составляла 5 евро, а время в пути - около суток. Однако тогда в компании рассказали о том, что перевозки в и из Украины будет осуществлять партнер Flixbus - чешская компания Umbrella. Это типичный порядок для работы Flixbus, ведь компания сотрудничает с более чем 250 региональными партнерами-перевозчиками, имеющими общую систему продажи билетов и общий бренд.

В настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

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