 Местные бюджеты выросли с 2014 года выросли почти в 4 раза

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В собственность общин передано 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

Изменилась структура бюджетов и система принятия решений. Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, следующий шаг реформы - приобщать людей к распоряжению ресурсами и влияния на развитие. По словам премьера, вся карта Украины в 2020 году должна быть заполнена границами объединенных общин - с новыми возможностями и системой управления.

В январе 2019 года Кабинет министров в рамках продолжения реформы представил свое видение дальнейшего территориального устройства Украины. По плану, предполагается формирование 100 способных районов и 1600-1800 способных общин, закрепление финансовой самодостаточности местного самоуправления, формирование эффективной системы управления, упорядочение системы государственного контроля без дублирования функций.

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