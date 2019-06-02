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 Великобритания запустила первую сеть 5G

Британский мобильный оператор EE объявил о запуске первой в Великобритании коммерческой сети пятого поколения (5G), распространение которой должно обеспечить более высокую скорость и качество соединения.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Пока что 5G-сеть будет действовать только на части территории шести крупных городов, включая Лондон, Эдинбург и Манчестер, к концу года она должна быть запущена еще в 10 городах. В июне 5G также собирается запустить другой британский оператор - Vodafone.

Тем самым Великобритания стала одной из первых стран Европы, начавшей использование 5G-сетей, до сих пор они были запущены только в Швейцарии и нескольких маленьких странах, включая Монако и Сан-Марино. В то же время 5G-сети уже действуют в США и некоторых азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.

Запуск 5G-сетей в Великобритании проходит на фоне продолжающихся обсуждений того, можно ли использовать для этого телекоммуникационное оборудование китайских компаний, таких как Huawei. EE и Vodafone решили отказаться от использования 5G-оборудования Huawei, хотя другие телекоммуникационные устройства, произведенные китайской компанией, они используют.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130119
 
 
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Ура, дождались! Вот здорово! Надо все лучшее и передовое в первую очередь предоставлять нашим дорогим народным депутатам,деятелям "Киевстара" др. операторам .Разверните сеть 5G вокруг ВРУ и возле их домов и домов тех кто эти микроволновки , облучающие 24 часа в сутки 7 дней в неделю и 365 дней в году, пропагандирует и готовится внедрять.Излучение 5G нагревает кожу и не только - зимой будет тепло.Вот интересно-если я на своем участке захочу построить сарай-то надо 1000 согласований и экспертиз. А внедрение несертифицированной супервредной технологии оказывается не требует никаких медицинских и научных экспертиз и обсуждений и сертификаций. Интересно почему 215 ученых из 40 стран мира вместе с 3000 врачами обеспокоены смертельным влиянием радиочастотного спектра 30-300 ГГЦ на развитие рака,опухолей сердца,выкидышей,ожирения и диабета,аутизма,снижение функции внимания у детей и появлению у них гиперактивности, а г-жа Супрун уверяет нас что "в Багдаде все спокойно" и уже готовится "лечить" последствия внедрения 5G ядовитыми препаратами с паразитами от страховой медицины стоящими уже на полусогнутых на старте? А как же с экономической точкой зрения? На покрытие территории Украины вышками (их надо около 2млн. примерно по 50тыс. $ каждая) надо ограбить государство и народ еще на 100 млрд.долл-т.е сумму сопоставимую с существующим внешним долгом,это при катастрофических последствий 28 летнего разрушения экономики дебильными "реформами".Кстати в США (штат Калифорния и др),ЕС,Германии( там вообще уже жгут эти вышки -ютуб) категорически отказываются от 5G интересно почему? Птицы,пчелы,воробьи,скворцы,тараканы и др.живность массово гибнет уже от 3 и 4 G. А с внедрением 5G они что воскреснут ? Вопрос конечно интересный и касается каждого.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВеликобритания запустила первую сеть 5G
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