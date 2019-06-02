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 LOT запустил удобные для украинских пассажиров рейсы из Варшавы в Майами

Авиакомпания LOT сегодня, 1 июня, приступила к выполнению прямых рейсов по маршруту Варшава-Майами. Перелеты на данном направлении польский перевозчик будет осуществлять четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Вылет из варшавского аэропорта Шопена - в 12:05 по местному времени, приземление в Майами - в 17:30. Обратный вылет из Флориды - в 20:05 по местному времени, приземление в главном аэропорту Польши - в 12:15.

Рейсы будут выполняться на Boeing 787 Dreamliner. Стоимость перелета в эконом-классе в обе стороны составляет от 3500 злотых или примерно 25 тыс. грн.

В польской авиакомпании рассчитывают, что данный рейс будет интересен и пассажирам из соседних стран, в том числе и Украины.

"Это будет первый удобный рейс между Центрально-Восточной Европой и Флоридой. Майами - это не только идеальное место для отдыха, но и важный бизнес-центр в Соединенных Штатах. Сегодня около полумиллиона пассажиров в год путешествует между Восточной Европой и Флоридой. Я надеюсь, что много пассажиров из Польши и соседних стран воспользуются преимуществами нашего предложения", - заявлял президент LOT Рафал Мильчарски.

Украинские пассажиры могут воспользоваться рейсом с достаточно удобной пересадкой, вылетев в Варшаву утренними рейсами из аэропорта "Киев" (время пересадки от 3 до 5 часов) и Львова (время пересадки 6 часов).

Из Киева в аэропорт им. Шопена выполняют рейсы Wizz Air и МАУ. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130117
 
 
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