 Аэропорт "Львов" с начала года увеличил пассажиропоток на 51%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные львовского авиапредприятия, передает БизнесЦензор.

За пять месяцев 2019 года было обслужено 647,8 тыс. пассажиров международных (+61%) и 74,5 тыс. пассажиров внутренних рейсов (-1,1%).

В мае услугами аэропорта "Львов" воспользовались 197,7 тыс. пассажиров, что на 49,4% больше, чем в мае прошлого года, когда аэропорт обслужил 132,3 тыс. пассажиров. В международном сообщении было отправлено и принято 179,2 тыс. пассажиров (+56,9%), во внутреннем - 18,5 тыс. (+2,2%).

В мае было осуществлено 1739 рейсов, что на 32,1% больше мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта Львов в апреле 2019 года вырос на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 155,2 тыс. пассажиров.

В 2018 году прирост пассажиропотока аэропорта "Львов" составил 48%. За 12 месяцев 2018 года его услугами воспользовались 1,597 млн человек. Отметим, что в прошлом году аэропорт принял и отправил 651 тыс. пассажиров только по итогам первого полугодия, а миллионного пассажира в 2018 году аэропорт "Львов" встретил 26 августа.

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