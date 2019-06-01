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 Конгресс США предложил ввести 5 видов санкций против страховщиков "Северного потока-2"

Конгресс США предлагает вводить минимум 5 видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

  • В частности, сенаторы предлагают:
  • Отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США;
  • Запрет на получение займов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев;
  • Запрет на работу с госдолгом США или федсредствами;
  • Запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из страны.
  • Запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов, укладывающих российские трубы для "Северного потока-2" на глубину 30 метров и более.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация американского президента планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130061
 
 
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