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 США начнут антимонопольное расследование против Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ранее Alphabet уже сталкивалась с антимонопольными органами других стран. В 2010 году Еврокомиссия обвинила Google в предвзятом ранжировании результатов поиска, связанных с рекламой и покупками. За это в 2017 году Google выплатила $2,7 миллиарда. В 2016 году Еврокомиссия признала незаконными некоторые практики в работе мобильной операционной системы Android. Alphabet согласилась выплатить за это $5,1 миллиарда.

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли $136,8 миллиарда.

Сообщение о расследовании появилось на фоне острой общественно-политической дискуссии в США о возможности взлома данных компаний технологических гигантов. В частности, одно из главных предвыборных обещаний кандидата в президенты, сенатора-демократа Элизабет Уоррен, усилить давление на технологические компании, подобные Google.

Ранее главы Twitter и Facebook появлялись на слушаниях в конгрессе по вопросам сбора персональных данных и пропаганды, которая якобы могла повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130057
 
 
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