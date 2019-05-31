 "Укртелеком" Ахметова сдал в аренду здание рядом с офисом Коломойского. ФОТО

По данным в системе "Прозорро", победитель предложил арендную плату в 601 тыс. грн, что на 277 тыс. грн превысило начальную цену, передает БизнесЦензор.

Основным конкурентом EOS на тендере выступила Украинская международная академия балета и спортивного танца, предложившая 600 тыс. грн. Помимо того свои заявки подавали ООО "Гранд Риал Истейт" – 340 тыс. грн и ООО "Финансовая компания "Интайм Финанс" – 323,525 тыс. грн.

Как известно, в соседнем здании по ул. Владимирской находится бизнес-центр "Миллениум", где расположен офис Игоря Коломойского.

Директор по управлению недвижимостью "Укртелекома" Евгений Нищенко отметил, что предприятие первым из негосударственных компаний начало сотрудничество с "Прозорро" в направлении аренды, и аренда отдельного здания почти 1,3 тыс. кв. м на ул. Владимирской было третьим таким аукционом, передает Интерфакс-Украина.

"Благодаря открытому аукциону начальную аренду ставка была увеличена на 86%. Сейчас мы предлагаем на ProZorro наиболее привлекательные объекты. Впоследствии планируем все аренде соглашения проводить через эту систему", – сказал Нищенко.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram