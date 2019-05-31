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 Власти Киева ограничат движение в центре города из-за веломарафона и фестивалей

Движение в центре Киева 1-2 июня будет ограничено в связи с проведением ряда общественно-массовых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-службу Киевского городской госадминистрации (КГГА), передает БизнесЦензор.

В частности, 1 июня в связи с проведением в Киеве Всеукраинского велодня движение транспорта будет ограничено с 10:30 до 13:00 по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Также улица Крещатик будет перекрыта 1 июня в рамках проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (с возможностью выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади) и с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.

Кроме того, в связи с проведением мероприятия изменит движение общественный транспорт.

Также 1 июня в связи с проведением социального мероприятия "РАЙОН#1 Block Party" с 06:00 до 23:59 будет запрещено движение всех видов транспортных средств на ул. Рейтарской от дома № 5 (перекресток с ул. Золотоворотский) до дома № 21/13 (перекресток с ул. Стрелецкой).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130020
 
 
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