 Власти Киева ограничат движение в центре города из-за веломарафона и фестивалей

Об этом сообщает пресс-службу Киевского городской госадминистрации (КГГА), передает БизнесЦензор.

В частности, 1 июня в связи с проведением в Киеве Всеукраинского велодня движение транспорта будет ограничено с 10:30 до 13:00 по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Также улица Крещатик будет перекрыта 1 июня в рамках проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (с возможностью выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади) и с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.

Кроме того, в связи с проведением мероприятия изменит движение общественный транспорт.

Также 1 июня в связи с проведением социального мероприятия "РАЙОН#1 Block Party" с 06:00 до 23:59 будет запрещено движение всех видов транспортных средств на ул. Рейтарской от дома № 5 (перекресток с ул. Золотоворотский) до дома № 21/13 (перекресток с ул. Стрелецкой).

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