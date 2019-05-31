 Maersk спрогнозировала последний год активного роста контейнерных перевозок в портах Украины

Об этом генеральный директор Maersk Ukraine Роман Колоянов сообщил в кулуарах Ukrainian Port Forum 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот год будет последним годом активного роста (рынка контейнерных перевозок, – ред.), поскольку сейчас мы все еще восстанавливаемся после падения грузопотока в 2014-2015 годах. При этом 2020 год будет сильно зависеть от того, каким будет экономический климат в стране. Если придут инвестиции – рост будет. Если инвестиций не будет – темпы роста существенно замедлятся" , – сообщил Колоянов.

Гендиректор Maersk Ukraine также считает, что большая часть роста контейнерных перевозок произойдет за счет увеличения доли морских перевозок.

"Насколько мне известно, железная дорога сейчас используется с практически полной загрузкой. На сегодня она слишком сильно прирасти не сможет именно из-за ограниченной пропускной способности. Поэтому в Украине основной приток контейнеров все-таки пойдет через море", – отметил топ-менеджер.

Колоянов также подчеркнул, что Maersk Ukraine не планирует возобновлять работу в Одесском порту, сославшись на неподходящие условия работы, а в частности, на политику самого порта.

"Послушайте отзывы тех, кто работает в Одесском порту, и подумайте, почему мы оттуда ушли", – сказал глава компании.

Читайте также: Антимонопольный комитет оштрафовал АМПУ за двойную тарификацию при перевалке грузов в порту "Одесса"

Как сообщалось, суда Maersk Line с 1 апреля 2018 года перестали заходить в Одесский морской торговый порт. При этом компания продолжает работать с портом "Черноморск" (рыбный терминал) или портом "Пивденный" (терминал ТИС).

В 2018 году Maersk Line через украинские порты перевезла 206,37 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) увеличив результат на 2,3% по сравнению с 2017 годом.

A.P. Moeller-Maersk Group – многопрофильная корпорация, представленная в 130 странах. Основана в 1904 году, штаб-квартира расположена в Копенгагене. В ее подразделениях, среди которых – крупнейшая в мире судоходная линия, компании энергетического, производственного и логистического секторов, работает около 88 тыс. чел.

Группе принадлежат контейнерные терминалы по всему миру, в большинстве – в совместном владении с портовыми администрациями. Она также владеет рядом крупнейших в мире судов-контейнеровозов. В целом ее флот насчитывает свыше 600 судов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram