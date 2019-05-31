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 Российский олигарх Мордашов решил разделить попавшие под санкции США активы

Российский миллиардер Алексей Мордашов решил разделить свой машиностроительный бизнес, попавший почти полтора года назад под американские санкции, и перевести часть активов в новую управляющую компанию.

Как сообщила управляющая активами Мордашова компания "Севергрупп", машиностроительный концерн "Силовые машины" будет разделен на четыре бизнес-единицы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Необходимость корректировки назрела давно: нынешняя бизнес-модель "Силовых машин", в основе которой жесткая вертикаль управления всеми операционными процессами, не позволяет гибко реагировать на рыночные изменения, быстро осваивать новые технологии, динамично развивать новые перспективные направления", – подчеркивают в компании.

Компания будет разделена на четыре продуктовых дивизиона – крупная генерация, малая и средняя генерация, теплообменное оборудование, электротехника.

Для управления активами создана новая компания "Нордэнергогрупп", в которую на первом этапе в мае "Силмаш" уже передал принадлежавшие ему контрольные пакеты Калужского турбинного завода, котлостроительного завода "Красный котельщик", завода "Реостат".

На следующем этапе рассматривается возможность перевода "Силовых машин" в "Нордэнергогрупп".

35% доля Силмаша в совместном предприятии с немецким концерном Siemens Сименс технологии газовых турбин останется структуре "Силовых машин".

Планируется, что трансформация компании будет проходить постепенно в течение 2019-2020 годов.

Представитель Мордашова отрицает, что решение о реорганизации "Силовых машин" связано с санкциями.

Силовые машины", полностью подконтрольные Мордашову, – основной российский производитель оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций с портфелем заказов $5,4 млрд на конец 2017 года и долей на рынке России и СНГ свыше 70%.

"Силмаш" реализует проекты в России, странах СНГ, Северной и Восточной Европы, Индии, Китае, странах Латинской Америки, Африки, во Вьетнаме и в других странах, занимая 4% от объема мировых установленных мощностей.

Мордашов, занимающий четвертую строчку в списке богатейших россиян Forbes с состоянием $20,5 миллиарда, лично возглавил новую компанию "Нордэнергогрупп".

Как сообщалось, США в январе 2018 года ввели санкции в отношении "Силовых машин" из-за скандала с поставкой РФ летом прошлого года газовых турбин Siemens в аннексированный Крым в обход запрета со стороны ЕС, при этом Siemens, утверждавший, что его ввели в заблуждение, избежал санкций.

Мордашов ранее говорил, что после введения санкций он готов серьезно рассмотреть выход "Силмаша" из СП, в котором немецкий партнер владеет 65% долей.

"Силмаш" включен в так называемый SDN-List - список лиц и компаний, с которыми гражданам и американскому бизнесу запрещается вести дела, а также активы которых в США блокируются.

В мае - июне прошлого года российский концерн продал заводы в Хорватии и Бразилии. Из-за американских санкций у "Силмаша" также возникли проблемы с выполнением контракта на строительство теплоэлектростанции "Лонг Фу-1" во Вьетнаме.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130016
 
 
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