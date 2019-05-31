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Все про:Германия (652) Киев (1952) самолет (300) Wizz Air (115)

 Wizz Air отложила запуск полетов из Киева в Лейпциг из-за задержки нового самолета

Авиакомпания Wizz Air отсрочила запуск рейсов Киев-Лейпциг на один месяц из-за переноса сроков получения очередного самолета.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе лоукоста, передает БизнесЦензор.

Новый маршрут должен был обслуживать третий по счету Airbus A320 с базы в румынском городе Тимишоара, однако его поступление перенесено на 9 августа по эксплуатационным причинам, рассказали в авиакомпании.

По словам представителя пресс-службы, пассажиры, успевшие купить билеты на рейсы, которые не будут выполняться, могут бесплатно изменить дату вылета, переоформить билет на альтернативные маршруты, вернуть деньги без оплаты штрафа или получить на свой Wizz-счет 120% от стоимости перелета в форме кредита.

"Компания просит прощения у всех пассажиров, которые столкнулись с неудобствами", - отметили в Wizz Air.

Изначально лоукост планировал открыть маршрут Киев-Лейпциг 5 июля, однако перенес его запуск на 9 августа.

Смещение даты запуска не отобразилось на расписании выполнении рейсов. Они как и изначально анонсировалось будут совершаться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Вылеты из Киева запланированы в 13:00, вылеты из Лейпцига - в 14:45. Время в пути составит около 2 часов. Wizz Air будет обслуживаться в расположенном в 20 км от Лейпцига аэропорту Лейпциг/Галле.

Лейпциг станет 10 по счету направлением Wizz Air из Киева в Германию. Маршрутная сеть авиакомпании из Киева также включает такие города: Берлин, Бремен, Кельн, Дортмунд, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Мемминген, Нюрнберг.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130015
 
 
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