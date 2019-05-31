 Подчиненные Кернеса купили елки по завышенным в 9 раз ценам

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 1483 дерева, среди которых самыми дорогими являются 5 елей колючих "Глаука" высотой 8-9 м с пятью формированиями корневой системы по 248 тыс. грн за штуку. Как отмечает издание, на рынке можно найти ели колючие высотой 8-9 м по 28 тыс. грн.

Кроме того, заказали поставку 11 деревьев граб обыкновенный "Фастигиата" формы цилиндра высотой 8 м со стволом толщиной 25 см и четырьмя формированиями корневой системы по 294 тыс. грн за штуку. На рынке можно найти немецкие грабы березолистые "Фастигиата" высотой 8 м по 76 тыс. грн.

Также коммунальное предприятие купило пять сплетенных из граба арок высотой 2,5-3 м по 85 тыс. грн. На рынке можно найти немецкие грабы березолистые "Арка" высотой 3 м по 39 тыс. грн.

Гарантийный срок составляет один год. Однако поставщик не несет ответственности перед заказчиком при доказанных ненадлежащих условиях ухода, высадке деревьев с нарушением норм, не обеспеченном поливе при засушливой погоде или не внесении удобрений.

Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 15,37 млн грн.

Читайте также: Окружение Кернеса переписало харьковские рынки на эмигрантов. ВИДЕО

Единственным конкурентом победителя тендера было столичное ООО "Плант Сервис" (садовый центр "Ева") директора Олеси Клюшник, на сайте которого самые дорогие грабы "Фастигиата" высотой 8 м стоят по 173 тыс. грн, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Первооснователем "Голландских роз" были экс-депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир и бывший первый заместитель мэра Кременчуга Андрей Погребной. Сейчас последний руководит фирмой, а основательницей является его мать Любовь Погребная.

Игорь Кушнир в 2010-2012 годах работал заместителем министра обороны, а в 2012 году был назначен президентом ЗАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram