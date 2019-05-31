 НБУ расширил основания для применения к банкам мер воздействия

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, меры будут приниматься:

за несоблюдение банками введенного обязательного экономического норматива – коэффициента покрытия ликвидности (LCR);

за несоблюдение требований относительно порядка формирования и хранения резервов по валютным деривативам (форвардным и фьючерсным контрактам).

Постановлением также введены нормы, в соответствии с которыми Национальный банк будет иметь право учитывать принятые банком меры, которых не было в предусмотренном письменным соглашением плане мер банка, в зачет выполнения этого плана и для достижения предусмотренных им целей.

Банк, у которого ограничено или приостановлено осуществление отдельных видов операций, будет иметь право подать в НБУ ходатайство об уменьшении объема (перечня) установленных ограничений.

Некоторые упрощения относительно примененных мер воздействия касаются и банков, акционерами которых принято решение о прекращении банковской деятельности без прекращения юридического лица.

В частности, банк, который прекращает банковскую деятельность, отныне будет иметь право подать в Национальный банк ходатайство о досрочной отмене отдельных мер воздействия. А именно:

о прекращении действия письменного соглашения;

о досрочном отмене ограничения, остановки или прекращения операций.

Национальный банк будет удовлетворять такие ходатайства в случае согласования плана прекращения банковской деятельности без прекращения юридического лица. Кроме того, регулятор может применять меры воздействия к банку, который прекращает банковскую деятельность, в случае, если допущенные им нарушения связаны с надлежащим выполнением согласованного Национальным банком плана прекращения банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Указанные изменения внесены в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния постановлением правления Национального банка Украины от 29 мая 2019 года №73, которая вступает в силу с 1 июня 2019 года.

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