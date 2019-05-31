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 Россия утвердит перечень поставщиков нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня

Минэкономразвития РФ направило в российское правительство предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перечень и объемы будут пересматриваться ежемесячно на основе заявок от компаний, добавили в Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития направило предложения в правительство РФ по перечню компаний, которые будут осуществлять поставки нефтепродуктов и угля в Украину. Перечень компаний и объемы поставок будут пересматриваться ежемесячно на основе поданных заявок", - сказали в пресс-службе.

В министерстве не стали уточнять названия компаний и объемы поставляемой продукции в Украину с 1 июня.

Как сообщалось, в середине апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивающее экспорт угля.

При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их будет выдавать Минэкономразвития РФ). В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3130004
 
 
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