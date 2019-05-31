 Задолженность населения за коммуналку сократилась сократилась на 7,6%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В мцелом в апреле 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 14,6 млрд грн, что составило 159,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,3 млрд грн (120,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в апреле 2019 года зафиксирован в Кировоградской (220,6% суммы начислений) и Закарпатской (218,2%) областях, а также в Херсонской – 196,5%.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях (122-147% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 18,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 129,7 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 75,4 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в апреле 2019 года составили 1 191,9 грн.

Как сообщалось, по данным Госстата, по состоянию на конец марта задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась на 0,3% по сравнению с показателем февраля – до 63,2 млрд грн (без учета электроэнергии).

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