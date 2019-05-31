 АМПУ увеличила инвестиции в портовую инфраструктуру в 3,3 раза, – Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время круглого стола "Развитие портовой промышленности: переговоры практиков", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Омелян сообщил, что в 2019 году Администрация морских портов Украины планирует завершить выполнение собственных обязательств по пяти крупным инфраструктурным проектам в пяти портах. Общая сумма инвестиций АМПУ и бизнеса за весь период их реализации должна составить более 16 млрд грн.

По словам министра, более $100 млн инвестировано АМПУ в развитие портов за последние два года. Кроме того, $926,65 млн привлечет портовая отрасль в ближайшие несколько лет.

Омелян уточнил, что наибольшая доля этой суммы – проекты государственно-частного партнерства. 30 проектов – на более чем $1 млрд – именно столько сегодня насчитывает Инвестиционный портфель АМПУ и бизнеса в портах.

Министр инфраструктуры отметил, что результатом работы министерства и Администрации морских портов является стабильный рост позиций украинских портов в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума +16 пунктов в 2018 году, который вывел украинские порты на 77 место.

Омелян отметил важность европейской интеграции транспортной системы Украины:

"Согласно опубликованным Еврокомиссией в ноябре 2018 года картам транспортных коридоров сети TEN-T, распространяемых на территории стран Восточного партнерства, в том числе и на Украину, отечественная транспортная сеть становится частью стратегических транспортно-логистических коридоров ЕС и будет принимать активное участие в развитии транспортного коридора в сообщении Европа-Азия. На данный момент мы концентрируем свои усилия на подготовке инвестиционных проектов, включенных в Индикативный инвестиционного плана TEN-T. В частности, к данному плану включено 9 стратегических проектов морской отрасли на общую сумму 873 млн евро, в том числе 5 проектов по реконструкции причалов, проведение дноуглубительных работ в портах "Южный" и "Черноморск", – добавил Омелян.

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