 Нацкомиссия установила "зеленый тариф" для солнечной станции экс-владельца ТРЦ "Караван"

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу, 31 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок действия тарифа – до 1 января 2030 года.

В материалах НКРЭКУ отмечается, что АО "Херсоноблэнерго" до конца 2019 года намерено реконструировать подстанцию (ПС)-35/10кВ "Любимовка" и ПС-35/10кВ "Краса Херсонщины" (Каховский р-н) для присоединения к ним СЭС "Сан Вольт".

По данным в системе ProZorro, договор на проведение соответствующих работ заключен по итогам аукциона с ООО "Электра" 30 мая на сумму 13,2 млн грн.

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ООО "Сан Вольт" принадлежит компании "Замарра Холдингс Лимитед", конечным бенефициаром которой является Виктор Козаченко. До апреля этого года она принадлежала экс-владельцу ТРЦ "Караван" Андрею Гордиенко.

"Замарра Холдингс Лимитед" также принадлежат ООО "Сити Солар", ООО "Санбилд", ООО "Энерджи-Сан".

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