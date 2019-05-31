 Минагрополитики предложило создать отдельную группу налогообложения для фермеров

Об этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета сообщил в ходе слушаний, организованных профильным комитетом Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Заместитель министра отметил, что создание отдельной группы налогообложения для фермеров является актуальным вопросом, ведь сегодня как малые, так и крупные формы хозяйствования находятся в "4-й льготной группе налогообложения".

Кроме того, Шеремета отметил важность принятия законопроекта №8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам, который будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства в Украине.

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Замминистра также отметил важность поддержки со стороны европейских партнеров для сельского развития в Украине.

"Сейчас мы активно сотрудничаем с европейскими экспертами по поддержке малых и средних фермерских хозяйств. Одна из общих наработок – это создание Государственного аграрного реестра Украины, а в перспективе – Платежного агентства, что позволит создать прозрачную систему распределения государственных средств. То есть государственная поддержка станет еще доступнее для малых сельхозпроизводителей", – отметил Шеремета.

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