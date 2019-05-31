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 СБУ обнаружила незаконную систему слежения в аэропорту Одессы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с областной прокуратурой разоблачили и прекратили функционирование канала утечки конфиденциальной информации в Одесском аэропорту.

Как сообщает пресс- служба СБУ, оперативники спецслужбы установили, что негласное снятие данных осуществляли рабочие частной структуры, ответственной за программное обеспечение и обслуживание информационных систем аэропорта, передает БизнесЦензор.

"Установлено, что злоумышленники использовали специальные технические средства, через которые происходил несанкционированный доступ к камерам наблюдения служебных помещений стратегического объекта", – сказано в сообщении.

Во время обысков в административных и служебных помещениях аэропорта, рабочих кабинетах, квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли специальные технические средства негласного получения информации, серверы, на которых содержится незаконно полученная информация.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела", –отмечается в сообщении.

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В свою очередь в пресс-службе аэропорта заявляют, что в результате проведения следственных действий 30 мая 2019 в ООО "Международный аэропорт "Одесса" незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено.

Как заявил Алексей Бабель, адвокат компании "Профи-IТ", которая обеспечивает IT обслуживание техники в аэропорту, видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, которые были легально приобретены в Украине. При этом на территории аэропорта были знаки, предупреждали о том, что ведется видеонаблюдение.

"Никакого оборудования скрытого видеонаблюдения или прослушивания не было обнаружено и не демонтировалось. Сообщение пресс-службы прокуратуры Одесской области о длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы не соответствует действительности", – заявил адвокат.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129986
 
 
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