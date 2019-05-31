 ВВП Украины превысит докризисный показатель через полтора года, – Кубив

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 процентных пункта. Вы скажете, что медленно? Напоминаю, что Украина, по некоторым оценкам, потеряла 20% ВВП из-за агрессии Российской Федерации и аннексии Крыма. Мы потеряли людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля. Но мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%", - сказал Кубив.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

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