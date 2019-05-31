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 Вакарчук подал заявки на регистрацию четырех товарных знаков

Компания лидера политической партии "Голос" Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") на регистрацию четырех политических товарных знаков.

Речь идет о политических слоганах и названии партии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно определенным в заявках классификациям, указанные торговые марки Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в образовательной сфере.

В заявке на регистрацию бренда "Слава - країні" указано также финансовое спонсорство, предоставление помощи малообеспеченным и анализ компьютерных систем.

Вакарчук подал заявки на регистрацию четырех товарных знаков 01

Как сообщалось, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности ("Укрпатент") заявки на регистрацию 5 новых товарных заков, связанных с его политической деятельностью. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129983
 
 
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