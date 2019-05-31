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 SkyUp допустили к полетам в Чехию

Комиссия Госавиаслужбы на заседании 29 мая одобрила заявку SkyUp на полеты из Киева в чешский город Пардубице.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Лоукост сможет выполнять регулярные рейсы по этому маршруту с 1 октября 2019 года с частотой до трех раз в неделю.

Одновременно с этим комиссия дала зеленый свет "Розе Ветров" на выполнение регулярных рейсов из Днепра в Бодрум с частотой два раза в неделю.

Также комиссия отказала Atlasjet Ukraine в оформлении права на полеты на линии Киев-Измир четыре раза в неделю на основании отсутствия свободной квоты.

Заявок на получение прав на маршруты от других авиакомпаний для рассмотрения на заседании 29 мая не было.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129978
 
 
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