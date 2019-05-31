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 Доходность гособлигаций Германии упала до нового рекорда

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии упала до рекордно низкого уровня в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на мексиканские товары, усилив опасения по поводу глобальной рецессии.

Так, доходность 10-летних госбондов Германии, считающихся одним из самых безопасных активов в мире, снизилась более чем на 3 базисных пункта – до минус 0,205%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В предыдущий раз исторический минимум был достигнут в июле 2016 года – вскоре после того, как британцы на референдуме проголосовали за выход из ЕС.

Доходность французских и голландских гособлигаций также достигла в пятницу новых минимумов.

Как сообщалось, накануне Дональд Трамп, отвечая на всплеск нелегальной миграции из Мексики, пообещал, что введет 5% пошлины на все мексиканские товары и будет увеличивать их размер, пока приток людей не прекратится.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129977
 
 
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