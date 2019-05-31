 ДТЭК Ахметова сменил руководителей выкупленных у россиян облэнерго

Об этом сообщают пресс-службы входящих в ДТЭК облэнерго, передает БизнесЦензор.

В свою очередь генеральным директором "ДТЭК Киевские электросети" назначен латвийский топ-менеджер Марис Куницкис, который с 2018 года работал на должности директора по развитию "ДТЭК Сети", а до этого с 2010 года был членом правления и операционным директором Latvenergo.

Виталий Шайда работает в ДТЭК с 2009 года, до этого он был техническим директором и директором по охране труда в "Киевоблэнерго".

Фоменко перед тем, как возглавить "ДТЭК Киевские электросети" в 2018 году, с 2012 года работал гендиректором ПАО "Киевэнерго".

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Как сообщалось, ранее в мае энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля предоставил разрешение ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy контрольных пакетов акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", при условии соблюдения ряда обязательств.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.

В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

"Одессаоблэнерго" по итогам 2018 года сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2017 годом – до 0,94 млн грн, а его выручка увеличилась на 11,2% – до 8,43 млрд грн.

"Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% – до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% – до 9,47 млрд грн.

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