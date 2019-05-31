 Антимонопольный комитет оштрафовал АМПУ за двойную тарификацию при перевалке грузов в порту "Одесса"

Соответствующее решение от 21 мая 2019 года опубликовано на сайте отделения АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе, в частности, сообщается, что Одесский филиал АМПУ навязывал своим клиентам платные услуги, которые были ранее ими оплачены в составе портовых сборов и других услуг по государственным регулируемым тарифам.

Кроме того, клиенты порта оплачивали и услуги, которые нужны самой администрации. Например, осуществление учета груза инженером коммерческого отдела или статистический контроль грузопереработки зерновых грузов.

"Такие действия АМПУ признаны злоупотреблением монопольным положением на рынке предоставления комплекса услуг по организации грузопереработки грузов, в частности, на рейде Одесского порта и/или "борт-борт" у причалов порта", - отмечается в документе.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в двухмесячный срок со дня его получения.

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