 Польша рекордно увеличила поставки нефти морем из-за проблем с трубопроводом из РФ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные системы Refinitiv Eikon, передает БизнесЦензор.

Так, в общем объеме поставок сырья в Гданьск на долю Urals в мае пришлось 1,5 млн тонн, что на 1,3 млн тонн превысило показатель апреля.

При этом 1,1 млн тонн поступило из балтийского порта Приморск, где нефть не была загрязнена хлорорганикой.

Еще четыре партии сорта поступили в Гданьск из Усть-Луги, причем эти грузы были перевалены после 12 мая, когда содержание хлорорганики в сырье в порту вошло в норму, показывают данные Refinitiv Eikon.

Ранее польские перерабатывающие компании PKN Orlen и Lotos заявляли, что будут снабжать заводы морскими партиями сырья до восстановления поставок по "Дружбе". Морские партии нефти через Гданьск также получает немецкий НПЗ Leuna.

Как сообщалось, экспорт по северной ветке "Дружбы", снабжающей российским сырьем НПЗ в Польше и Германии, по-прежнему остановлен из-за загрязнения нефти хлорорганикой. РФ заявила, что поставит чистую нефть к белорусско-польской границе 10 июня.

При этом экспорт российской нефти Urals в Польшу и Германию по трубопроводу может выйти на докризисный уровень в июле 2019 года.

Напомним, ранее европейские нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании также намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram