 "Мотор Сич" возобновит единственный авиарейс в аэропорт Ужгорода с 3 июня

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Киев" им.Сикорского ("Жуляны"), передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Ужгорода в 7:00 и прибытием в аэропорт "Киев" в 9:00. В обратном направлении вылет из Киева – в 18:30, прибытие в Ужгород – в 20:30.

Рейсы будут выполняться на самолете Як-40. Авиабилеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Как сообщалось, "Мотор Сич" прекратила полеты в Ужгород 11 мая.

Авиарейс по маршруту Киев-Ужгород были запущены 15 марта. Его открывали лично президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Рейсы по маршруту "Киев - Львов - Ужгород" осуществлялись только по пятницам с часовой остановкой во Львове.

Международный аэропорт "Ужгород" – небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Аэропорт имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038 м и шириной 40 м. Его спецификой является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 метров от торца взлетно-посадочной полосы.

Напомним, с июня 2016 года до марта 2019 года аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram