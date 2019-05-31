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 "Укрзализныця" начала реконструкцию платформы на Выдубичах для экспресса в Борисполь

"Укрзализныця" начала реконструкцию железнодорожной станции на Выдубичах для экспресса Kyiv Boryspil Express, курсирующего из Киева в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Кравцова, это первый этап более масштабной реконструкции данного транспортно-пересадочного узла, его интеграции с транспортной системой столицы, в частности метрополитеном. Строительство платформы на Выдубичах позволит уже к концу 2019 осуществлять там остановку Kyiv Boryspil Express, как и планировалось при запуске проекта.

На этом маршруте в идеале необходимы поезда большей вместимости, оптимально до 500 пассажиров. 5 таких составов могли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в аэропорт и обратно.

"Это была бы адекватная реакция на те логистические вызовы, которые возникают в результате стремительного развития потенциала Бориспольского аэропорта и прогрессирующего увеличения количества пассажиров, пользующихся главными воздушными воротами страны. Однако не забываем, что один поезд такой комплектации потянет на миллионов 9 евро. К тому же уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная доля этого маршрута электрифицирована. Вариантов приобретения такого подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и средства собственно "Укрзализныци", - отметил Кравцов.

Железнодорожное сообщение станция Киев-Пассажирский - станция Борисполь-аэропорт был открыт 30 ноября 2018 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129956
 
 
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