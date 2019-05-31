 Верховный суд отказался арестовать имущество "дочек" российских госбанков по иску Коломойского

Соответствующие постановления Верховного суда опубликованы в Едином реестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, 18 апреля Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу частного исполнителя и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 20 ноября 2018 года, которым по требованию "Сбербанка" был снят арест с всего его движимого и недвижимого имущества.

Перед этим – 11 апреля и 14 марта – Верховный Суд также отказался отменить постановления суда апелляционной инстанции от 6 декабря 2018 года, которым был снят арест с имущества "ВТБ Банка" и "Проминвестбанка" по этому же делу.

Частный исполнитель наложил указанные аресты на активы "дочек" российских госбанков в рамках выполнения постановления Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, которым в свою очередь было удовлетворено ходатайство ряда компаний, связанных с группой "Приват", об аресте акций и имущества "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка".

Отменяя постановления частного исполнителя об аресте имущества указанных банков, Киевский апелляционный суд в постановлениях от 20 ноября и 6 декабря 2018 года указал, что должником в этом деле является Российская Федерация, а не соответствующие банки с российским госкапиталом. Кроме того, суд отметил, что частный исполнитель не может быть исполнителем судебного решения, должником по которым является государство.

Отказываясь удовлетворить жалобу частного исполнителя на эти постановления Киевского апелляционного суда, Верховный Суд обратил внимание в т.ч. на свое постановление от 25 января, в котором констатировалось, что в рамках этого спора арест должен накладываться на имущество непосредственно России, но не на имущество "дочек" российских госбанков.

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Как сообщалось, 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка" по иску связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова компаний в деле о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании компенсаций с РФ за потерянные в Крыму активы.

Позднее, рассматривая поданные банками апелляционные заявления, Киевский апелляционный суд снял арест с их имущества.

Кроме того, постановлением от 25 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Гаагского арбитража.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

Верховный Суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября 2018 года – об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и "Сбербанка".

"ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ. Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" – 99,7% его акций.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 65,07 млрд грн занимал 7 место, "Проминвестбанк" с общими активами 47,2 млрд грн – 10 место среди 77 банков.

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