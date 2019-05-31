 Конкурс на передачу в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" начнется в июне, – Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"На сегодня проекты находятся на стадии утверждения тендерной документации. Условия тендерных пилотных проектов, которые разработаны Тендерной комиссией, согласованы с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов, должны быть утверждены на ближайшем заседании Кабинета министров", – сообщил Омелян.

"Следующим шагом после утверждения тендерной документации станет объявление равного, конкурентного и прозрачного конкурса, открытого как для украинских, так и для международных инвесторов. Мы ожидаем объявления тендера в июне 2019 года", – добавил министр инфраструктуры.

Омелян отметил, что успешная реализация концессионных проектов является одним из основных обязательств правительства в соответствии с Меморандумом МВФ и позволит увеличить грузопоток портов.

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Как сообщалось, ранее глава Администрации морских портов Райвис Вецкаганс заявлял о планах объявить тендерные процедуры по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в мае 2019 года.

Ранее Министерство инфраструктуры ожидало проведения тендерных процедур по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в марте-апреле.

Министерство инфраструктуры Украины и Международная финансовая корпорация (IFC) 14 ноября 2017 года подписали Меморандум о взаимопонимании с целью развития государственно-частного партнерства в портовой отрасли. В частности, IFC помогал структурировать проекты ГЧП в двух украинских портах - "Ольвия" и "Херсон".

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