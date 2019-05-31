[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.68 29.66
 Транспорт
  136  0
Все про:концессия (66) порт (586) Херсон (93) Мининфраструктуры (647) Омелян (718) Ольвия (4)

 Конкурс на передачу в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" начнется в июне, – Омелян

В июне 2019 года, после утверждения тендерной документации, состоится объявление конкурса на концессию портов "Ольвия" и "Херсон".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"На сегодня проекты находятся на стадии утверждения тендерной документации. Условия тендерных пилотных проектов, которые разработаны Тендерной комиссией, согласованы с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов, должны быть утверждены на ближайшем заседании Кабинета министров", – сообщил Омелян.

"Следующим шагом после утверждения тендерной документации станет объявление равного, конкурентного и прозрачного конкурса, открытого как для украинских, так и для международных инвесторов. Мы ожидаем объявления тендера в июне 2019 года", – добавил министр инфраструктуры.

Омелян отметил, что успешная реализация концессионных проектов является одним из основных обязательств правительства в соответствии с Меморандумом МВФ и позволит увеличить грузопоток портов.

Читайте также: Минэкономразвития согласовало передачу в концессию портов "Ольвия" и "Херсон"

Как сообщалось, ранее глава Администрации морских портов Райвис Вецкаганс заявлял о планах объявить тендерные процедуры по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в мае 2019 года.

Ранее Министерство инфраструктуры ожидало проведения тендерных процедур по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в марте-апреле.

Министерство инфраструктуры Украины и Международная финансовая корпорация (IFC) 14 ноября 2017 года подписали Меморандум о взаимопонимании с целью развития государственно-частного партнерства в портовой отрасли. В частности, IFC помогал структурировать проекты ГЧП в двух украинских портах - "Ольвия" и "Херсон".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129949
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортКонкурс на передачу в концессию портов "Ольвия" и "Херсон" начнется в июне, – Омелян
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев крымские татары НБУ Россия САП СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх