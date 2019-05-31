 Нацбанк прокомментировал расследование ГБР против своих сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, комментируя решение Печерского районного суда Киева от 16 мая, которым он удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил ему доступ к документам Нацбанка, передает БизнесЦензор.

В частности, Нацбанк назвал "спекуляцией фактами" данные следствия о возможной причастности должностных лиц НБУ к продаже портфеля кредитов собственных сотрудников по заниженной стоимости.

"Национальный банк убежден, что это спекуляция фактами, и на самом деле реализация кредитного портфеля должна сократить расходы Национального банка, а потому осуществляется в пользу государства", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ напомнили, что решение о продаже кредитного портфеля Национального банка принято в рамках программы отказа от несвойственных центробанкам функций. При этом продажа прав требования по кредитам проходит через электронную систему "Prozorro.Продажи" на английском аукционе с установлением минимальной стоимости не менее 70% от начальной цены.

Кроме того, Нацбанк отвергает приведенные следователями ГБР данные Счетной палаты, которая по результатам проверки административных расходов НБУ за 2017 года установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

"Это утверждение не является корректным. Во-первых, Национальному банку непонятно происхождение указанной цифры, ведь в отчете Счетной палаты вывод с такой суммой отсутствует", – сказано в сообщении.

Национальный банк также не считает "неэффективным" использование средств на судебные сборы по искам НБУ к О. Бахматюку (60 млн грн), пенсионные взносы и расходы на содержание КНПФ (39,7 млн грн), содержание непрофильных зданий и сооружений (7,1 млн), выплаты возобновленным работникам (3,6 млн грн), а также на обеспечение телефонной связи.

"Обращаем ваше внимание, что Национальный банк, придерживаясь политики прозрачности, максимально тесно сотрудничает с ГБР по всем эпизодам следствия в рамках действующего законодательства", – подчеркивают в НБУ.

В частности, в рамках указанного уголовного судопроизводства по обращению ГБР от 22 апреля и от 6 мая НБУ предоставлены все запрашиваемые документы, касающиеся реализации кредитного портфеля.

Также сегодня в Национальном банке на выполнении находится постановление Печерского районного суда города Киева от 16 мая 2019 о выемке документов.

"Что касается других обвинений, кроме тех, о опубликованных НБУ FactCheck, Национальный банк не обладает фактами, изложенными в постановлении, поэтому не может их комментировать", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, накануне стало известно, что следователи ГБР в рамках уголовного производства от 5 апреля расследуют возможные злоупотребления служащих Национального банка при продаже кредитов собственных сотрудников и неэффективного использования средств.

Кроме того, в рамках того же дела ГБР расследует возможные злоупотребления служащих Национального банка при проведении инспекционных проверок банков, за недостоверное отображение результатов которых сотрудники Нацбанка якобы получали незаконное вознаграждение.

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