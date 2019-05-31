 Крупнейшие сети АЗС начали повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" стоимость автогаза увеличилась на 19–21 копеек – до 13,23 грн/л.

На станциях "БРСМ-Нафты" и "Укргаздобычи" автогаз подорожал на 25 коп. – до 13,47 и 13,40 грн/л соответственно.

Также цены выросли в сетях AMIC и "Автотранс".

Как сообщалось, биржевые цены на сжиженный природный газ всех украинских производителей в период с 22 по 29 мая выросли на 30% (на 5,45 тыс. грн) – до 24,42 тыс. грн за тонну.

Так, на минувшей неделе казахская компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины из-за опасений проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

Напомним, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

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