 ЕБРР может выделить 140 миллионов евро на модернизацию теплоэнергетического комплекса Киева

Об этом в Facebook сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор.

"Город Киев, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и ЕБРР подписали соглашение о подготовке кредитного финансирования для модернизации теплоэнергетического комплекса столицы Украины", - сообщает Усов.

"Ожидается, что результатом этой работы станет предоставление кредита в размере до 140 млн. евро. Мероприятия проходят в рамках программы ЕБРР "Зеленые города", к которой Киев присоединился в апреле 2019 г", - добавил он.