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 ЕБРР может выделить 140 миллионов евро на модернизацию теплоэнергетического комплекса Киева

Европейский банк реконструкции и развития может выделить предприятию "Киевтеплоэнерго" 140 миллионов евро для модернизации теплоэнергетического комплекса Киева.

Об этом в Facebook сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор.

"Город Киев, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и ЕБРР подписали соглашение о подготовке кредитного финансирования для модернизации теплоэнергетического комплекса столицы Украины", - сообщает Усов.

"Ожидается, что результатом этой работы станет предоставление кредита в размере до 140 млн. евро. Мероприятия проходят в рамках программы ЕБРР "Зеленые города", к которой Киев присоединился в апреле 2019 г", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129928
 
 
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